Forzano un ingresso e provano a entrare al memoriale dello Shoah di Milano: indagano i carabinieri

A cura di Francesco Loiacono

L’interno del Memoriale della Shoah

Solo una decina di giorni fa il presidente del Consiglio Mario Draghi si era recato in visita al Memoriale della Shoah di Milano, dove si trova il famigerato binario 21 della Stazione Centrale da cui partirono diversi treni destinati ai campi di concentramento nazisti, in compagnia della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. Nella scorsa notte proprio il Memoriale di piazza Sraffa è stato teatro di un tentativo di intrusione ancora avvolto nel mistero. Uno o più ignoti avrebbero infatti cercato di introdursi all'interno del memoriale, forzando e danneggiando uno degli ingressi.

Il tentativo di intrusione è avvenuto sabato notte

Il tentativo di intrusione è avvenuto nella notte di sabato 9 ottobre: a Milano si era tenuta la manifestazione "no Green pass" che era arrivata anche nei pressi della stazione, ma non c'è al momento alcun collegamento tra i due episodi. Gli ignoti vandali o teppisti non sono comunque riusciti a entrare all'interno del Memoriale: sulle loro tracce ci sono adesso i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda per risalire ai responsabili.

Un commento su quanto accaduto è arrivato dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Delegazioni internazionali, Alan Rizzi: "È un gesto che rimarca una sottovalutazione preoccupante della perdita del senso delle istituzioni. Il Memoriale rappresenta il simbolo istituzionale più forte della lotta all'antisemitismo, grazie alla memoria, al ricordo, ma anche grazie all'attività instancabile per favorire la convivenza civile". Per Rizzi il tentativo di intrusione è una "ferita al cuore dalla città", un affronto da non sottovalutare. Il sottosegretario ha poi espresso la sua solidarietà al presidente del Memoriale Roberto Jarach.