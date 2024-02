Fleximan colpisce nel Mantovano: autovelox abbattuto ad Asola, la polizia locale cerca il responsabile La polizia locale sta indagando per rintracciare chi ha abbattuto un autovelox ad Asola (Mantova). Il dispositivo risultava spento dalle 22 di mercoledì 21 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

L'autovelox abbattuto ad Asola, Mantova (foto da Facebook – sei di Asola se)

Un altro autovelox è stato abbattuto nel Mantovano. Dopo quello di Guidizzolo, ritrovato nel canale Virgilio, questa volte è toccato al dispositivo fisso che era stato installato lungo la provinciale che collega Asola a Casalromano. La polizia locale se n'è accorta nella mattinata di giovedì 22 febbraio, quando analizzando la centralina è emerso che la corrente risultava staccata dalle 22 della sera prima. Gli agenti hanno avviato un'indagine per risalire al Fleximan mantovano, mentre il Comune ha dato il via all'intervento di ripristino dell'autovelox.

L'abbattimento dell'autovelox di Asola

Questo tipo di dispositivi di rilevamento della velocità sono dotati di una centralina interna che comunica costantemente lo stato di funzionamento. Giovedì mattina è emerso che quello installato ad Asola non era più alimentato dalla corrente dalle 22 del giorno precedente e, poco dopo, la ditta proprietaria dello strumento ha segnalato la stessa anomalia.

Arrivati lungo la provinciale 2, gli agenti hanno visto che il palo piantato oltre il guard rail e che sorregge il dispositivo era stato abbattuto. Ormai era accasciato lungo una piccola scarpata, che porta a un campo agricolo, e i suoi fili elettrici erano stati tagliati.

Le indagini della polizia locale

Il Comune di Asola, nella giornata di ieri 22 febbraio, ha dato il via all'intervento di ripristino. Nel giro di un paio di giorni, l'autovelox tornerà in funzione come prima.

Nel frattempo, dato che si tratta di un episodio procedibile d'ufficio, la polizia locale ha avviato le indagini: gli agenti controlleranno le telecamere della zona e i vari varchi per la lettura targhe.