Il video dell'uomo vestito da autovelox che invita gli automobilisti a rallentare: è l'anti-fleximen Un uomo travestito da autovelox ha invitato gli automobilisti a rallentare a Olgiate olona: per molti è l'anti-fleximan, il vandalo che distrugge i dispositivi di rilevazione della velocità.

A Olgiate olona, in provincia di Varese, un uomo si è travestito da autovelox e si è messo all'angolo della strada per invitare gli automobilisti a rallentare. Non si sa se sia una trovata per festeggiare il carnevale 2024 o una personale iniziativa di sensibilizzazione nei confronti della sicurezza stradale. Sta di fatto che per molti è già l'anti-fleximan.

Se fleximan, come è stato soprannominato l'ignoto vandalo (o, più probabilmente, gruppo di vandali) che va in giro per in Nord Italia ad abbattere gli autovelox con la sega circolare, ha infatti ingaggiato una lotta con i rilevatori di velocità per permettere agli automobilisti di andare oltre i limiti senza rischiare di prendere una sanzione, quest'uomo fa esattamente l'opposto.

Non è chiaro, infatti, se la sua sia soltanto una trovata carnevalesca o una vera e propria volontà di sensibilizzare sull'importante di rispettare il limite di velocità e sulla sicurezza stradale, sta di fatto che – per essersi travestito da autovelox – deve essere un vero e proprio estimatore dei tanto temuti (da chi corre con l'auto) rilevatori di velocità.

Il video, pubblicato dal quotiamo locale La Prealipina, è diventato talmente tanto virale, come sempre fra estimatori e detrattori, che è arrivato perfino al comando della Polizia locale di Olgiae Olona. E qui il comandante Alfonso Castellone ha commentato, scherzosamente, l'episodio riferendosi proprio al vandalo che invece distrugge gli autovelox.

"Per contrastare l’azione di Fleximan, – ha dichiarato Castellone – il comando della Polizia locale ha deciso di dotare i propri velobox di due arti autonomi di movimento per sfuggire ai suoi agguati". Certo, è solo una battuta, ma chissà che non serva ai tanti sostenitori di fleximan per rivalutare l'utilità di questi strumenti per la sicurezza di tutti noi.