Fleximan colpisce ancora in Lombardia: vernice su autovelox nel Comasco, erano stati appena installati Due autovelox sono stati vandalizzati nella provincia di Como e precisamente a Capiago Intimano: potrebbe essere Fleximan o qualcuno che lo sta emulando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Fleximan sembrerebbe aver colpito nuovamente in Lombardia. Questa volta tocca alla provincia di Como: due autovelox, infatti, sono stati vandalizzati a Capiago Intimiano e precisamente in via Senna. Qui erano state appena installate due colonnine arancioni, che non erano ancora entrate in funzione. Sembrerebbe che siano stati coperti con della vernice rossa. Dopo Bergamo e Cremona, il vandalo è arrivato anche a Como.

Lo striscione apparso a Brugherio pro Fleximan

Toccherà alle forze dell'ordine capire se si tratti di una singola persona, responsabile di aver abbattuto i sistemi anche nelle altre province, di un gruppo o addirittura di qualcuno che lo sta emulando. Quest'ultima ipotesi non è completamente da escludere considerato che perfino in provincia di Monza e Brianza, precisamente a Brugherio, è stato appeso uno striscione che recita: "W Fleximan. Sei un grande".

Casi simili anche nel Cremonese e nella Bergamasca

Su questo stanno indagando gli agenti della polizia locale: sono alla ricerca dell'autore delle parole lasciate in viale Lombardia. In totale, i sistemi danneggiati sono già tredici. I "colpi" non sono avvenuti solo in Lombardia, ma anche in Veneto e in altre Regioni del Nord Italia. Il primo blitz lombardo si è verificato a Martignana di Po dove è stato trovato un palo tagliato di netto. Qualche giorno più tardi è accaduto sulla strada statale 42 ad Albano Sant'Alessandro in una strada particolarmente trafficata.

Un altro caso simile si è verificato sempre nella Bergamasca e precisamente a Mapello dove sono state abbattute le telecamere del semaforo.