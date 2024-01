Emuli di Fleximan abbattono il rosso stop: “Appena installato, nemmeno era in funzione” Una o più persone ancora ignote hanno abbattuto le telecamere e il semaforo del “rosso stop” in via Gromo a Mapello, in provincia di Bergamo, la notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Hanno abbattuto le telecamere e il semaforo del "rosso stop" in via Gromo a Mapello, in provincia di Bergamo, la notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio. Per questo alcuni ignoti si sono aggiudicati il titolo di "Fleximan della Piana di Mapello". Secondo il Comune non è l'unico atto vandalico che si è verificato in quelle ore. I carabinieri della zona sono al lavoro per cercare di identificare i responsabili.

A spiegare e a denunciare quanto accaduto è stata la sindaca Alessandra Locatelli: "Avevamo installato un rosso stop da poco, nemmeno era in funzione. Il Comune ha pensato a questo impianto non per vessare i cittadini a suon di multe, ma per via delle tante segnalazioni arrivate da parte di chi è stanco di vedere automobilisti che passano sistematicamente con il rosso, mettendo a rischio la loro incolumità e quella degli altri". La prima cittadini, come riporta Bergamo News, denuncia: "Chiamatelo ‘Fleximan’ o come volete: quel che è certo, è che chi commette un gesto simile non si rende conto del danno che arreca alla collettività". La sindaca infine tiene a sottolineare che nella notte sono stati commessi altri atti vandalici simili nel territorio e che si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso.

Non sarebbe l'unico autovelox abbattuto in zona: come riporta sempre la testate locale i vandali sono entrati in azione i giorni prima anche tra Albano Sant’Alessandro e Brusaporto. Ma non solo in Lombardia: nei Comuni di Vezzano Ligure e Bolano il presunto Fleximan ligure hanno abbattuto ben tre postazioni per il rilevamento della velocità nei due centri dello Spezzino. A pochi giorni dall'annuncio dell’acquisto di undici nuovi velox box (sei per Vezzano, cinque per Bolano), infatti, Fleximan in 24 ore ne ha abbattuti tre dei precedenti già installati. E la sensazione è che atti del genere non si placheranno.