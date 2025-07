Finisce in un fossato con la moto e muore: il corpo trovato da un passante

Incidente stradale a Castel Goffredo (Mantova). Un uomo di 58 anni è finito fuori strada, precisamente in un fossato, con la sua moto ed è morto. Il corpo è stato trovato da un passante.

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, sabato 26 luglio 2025, si è verificato un incidente stradale a Castel Goffredo, comune che si trova in provincia di Mantova. Un uomo di 58 anni è finito fuori strada, precisamente in un fossato, con la sua moto ed è morto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto nelle campagne di Castel Goffredo. È plausibile che il 58enne abbia perso il controllo della sua moto finendo poi nel fossato. Attorno alle 7.30 di oggi, un passante si è accorto del mezzo finito nel fossato senz'acqua e soprattutto del corpo e ha chiamato i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto con un'ambulanza. Purtroppo non è stato possibile far altro che costatarne il decesso. La vittima, di cui ancora non è stato diffuso nome e cognome, era residente a Ceresara, comune che si trova sempre nel Mantovano e confinante con il luogo dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi del caso e accertato che si trattasse di un incidente stradale: è possibile infatti che l'uomo abbia perso, qualche ora prima, il controllo della moto proprio con l'approssimarsi della curva. Il luogo in cui è avvenuto il tutto è poco frequentato. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni.