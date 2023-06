Finge di farsi investire per chiedere i soldi del danno, ma l’automobilista è un carabiniere e scopre la truffa Un truffatore ha finto di essere stato investito da un’automobilista così da chiedergli i contatti come “risarcimento per l’inconveniente”: alla guida dell’auto scelta però c’era un carabiniere in congedo che ha capito tutto e ha fatto scattare la denuncia.

A cura di Giorgia Venturini

Ha finto di essere stato investito per poi chiedere i soldi del risarcimento. È questo il piano di un truffatore che ha provato a mettere a segno nel parcheggio del supermercato Iperal di Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza. A scoprire quello che stava accadendo è stato l'automobilista di 70 anni, ovvero un carabinieri in congedo con anni di servizio nell'Arma.

La tentata truffa in un parcheggio del supermercato

Tutto è accaduto verso mezzogiorno di ieri venerdì 23 giugno. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri di Seregno, il 70enne era alla guida della sua Toyota Yaris con a bordo anche la moglie e stava uscendo dal parcheggio del supermercato quando ha visto improvvisamente un uomo gettarsi sul cofano della sua Toyota Yaris e poi cadere in terra e continuare a rotolare.

La coppia è subito scesa dall'auto per prestare soccorso anche se fin da subito avevano intuito che quel gesto sembrava molto esagerato. L'ex militare ha quindi proposto di chiamare i soccorsi e una pattuglia dei carabinieri. L’uomo, un 50enne disoccupato di Carate Brianza, improvvisamente ha impedito tutto questo dicendo di stare bene e ha iniziato ad agitarsi: ha urlato contro la coppia dicendogli che non era necessario chiamare il 112 proponendo loro di chiudere la faccenda dandogli 50 euro come "risarcimento per l’inconveniente".

Il carabiniere in congedo gli ha detto di non avere contanti. A questo punto il truffatore ha preso il cellulare del 70enne per effettuare una chiamata sul proprio telefono e memorizzare il numero della sua "vittima". Prima di allontanarsi l'uomo ha dato appuntamento alla coppia per due ore dopo nello stesso parcheggio del supermercato "per sistemare il risarcimento".

L'intervento dei carabinieri e la denuncia

Il 70enne data la sua lunga esperienza nell'Arma non ci è cascato: si è subito presentato dai carabinieri di Carate Brianza per raccontare quanto accaduto e dara una descrizione del truffatore. Alle 14 nel parcheggio del supermercato due carabinieri in borghese hanno individuato il truffatore e portato in caserma dove è scattata la denuncia in stato di libertà. Si è scoperto che l'uomo ha precedenti per guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. Ora dovrà rispondere anche per tentata truffa.