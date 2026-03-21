Festa di compleanno al parco con i compagni di classe per la figlia di 8 anni: multa di 80 euro al papà

Un papà è stato multato per 80 euro per aver organizzato la festa di compleanno per la figlia di 8 anni al parco Sempione a Milano: ha violato il regolamento che vieta di portare tavoli e di appendere festoni agli alberi nei parchi pubblici.

Immagine di repertorio

Organizza la festa di compleanno per la figlia al parco, ma al momento di tagliare la torta è arrivata una pattuglia delle guardie ecologiche volontarie che ha consegnato una multa da 80 euro al papà della festeggiata per aver violato il regolamento relativo alle feste nei parchi pubblici che vieta di portare tavoli e di appendere festoni agli alberi.

La festa di compleanno al parco

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la famiglia aveva deciso di invitare i compagni di classe per una merenda al parco Sempione dopo la fine delle lezioni per festeggiare il compleanno della figlia di 8 anni. Così, subito dopo la scuola, genitori, nonni e tate si sono diretti verso il parco insieme ai bambini e, una volta lì, hanno disposto tre tavolini nel prato, appeso uno striscione d'auguri insieme a qualche palloncino per i festeggiamenti.

I ragazzi hanno quindi fatto merenda e si sono messi a giocare. Poi, all'incirca verso le 17:00, mentre la famiglia stava sistemando la torta sul tavolo, è arrivata la pattuglia delle guardie ecologiche volontarie. Al Corriere della Sera, il papà ha poi riferito: "Ci hanno apostrofato subito in tono accusatorio, dicendo: ‘Cosa state facendo? Non è permesso, dovete togliere immediatamente i tavoli e i festoni'". Dopo aver obiettato, chiedendo di poter almeno finire di mangiare la torta, il papà della bimba ha ricevuto una multa di 80 euro.

L'episodio ha indignato gli altri genitori presenti che a quel punto hanno deciso di fare una colletta per pagare la contravvenzione perché, hanno riferito, "il regolamento c'è e va rispettato, ma qui si tratta di un po' di buon senso. Un cartello appeso con fili di cotone e dei palloncini che male possono fare agli alberi? Il Comune dovrebbe, invece, avere a cuore e incentivare l'utilizzo dei parchi da parte di bambini e famiglie".