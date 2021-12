Festa dell’Immacolata con la neve in Lombardia, esperto meteo: “Possibile anche a Milano” Il ponte dell’Immacolata si concluderà con la neve sia in alta che in bassa quota: la nevicata infatti è attesa per mercoledì 8 dicembre. Certa sui rilievi, possibile anche in città.

A cura di Giorgia Venturini

La Lombardia si prepara alla prima nevicata di questa stagione che, secondo gli esperti meteo, arriverà proprio alla Festa dell'Immacolata, mercoledì 8 dicembre. I primi fiocchi di neve potranno cadere dunque prima di Natale regalando già il clima giusto in vista della feste: "Ci troviamo in una situazione di imminente arrivo di aria molto fredda", spiega a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo del centro Meteo Expert. E poi aggiunge: "Non è nevicherà ininterrotta per tutto il ponte dell'Immacolata. Il discorso neve al Nord, a bassa quota, è più probabile nella giornata di mercoledì 8 dicembre".

Possibile neve anche a Milano

Se è certo che le montagne della Lombardia saranno imbiancate, a Milano bisogna attendere mercoledì stesso per capire se le temperature rigide trasformeranno la pioggia in fiocchi bianchi. Ad oggi le possibilità non sono basse. "A Milano il discorso è sempre delicato – entra nel dettaglio Simone Abelli – siamo al limite delle nevicate a livello proprio delle temperature in città. In questi giorni si crea una sacca di aria più fredda a ridosso delle aree Occidentali, sostanzialmente in Piemonte potrebbe esserci la neve fino in pianura. E potrebbe spingersi anche nella parte più Ovest della Lombardia". E ancora: "Milano è sempre un punto di domanda perché al limite della soglia termica. Si vedrà al momento: se la massa d'aria fosse più fredda sarebbe una certezze, invece se Milano avrà le condizioni ideali per una nevicata lo vedremo il giorno stesso". Per i sognatori di un periodo natalizio innevato non resta dunque che guardare verso il cielo durante la Festa dell'Immacolata. Di sicuro appena fuori Milano, già in Brianza, i prati si copriranno di neve.

Le previsioni meteo di domenica 5 dicembre

Intanto per domani, domenica 5 dicembre 2021 a Milano è atteso un ulteriore calo delle temperature: le minime ampiamente sotto lo zero e le massime attorno ai 3-4 gradi. Le previsioni meteo indicano però che sarà molto probabilmente una giornata meno nuvolosa di oggi e dunque vi saranno ampi sprazzi di sole e cielo blu ad allietare la domenica di milanesi e turisti. Da settimana prossima le temperature caleranno ancora e arriverà la neve.