Festa delle luci di Bergamo 2023: date, programma e mappa del percorso La Festa delle luci A2A a Bergamo 2023, “Light is Life”, è un evento gratuito e organizzato per celebrare Bergamo-Brescia capitali della cultura 2023. Si potrà accedere a un percorso in Città Alta che permetterà di ammirare dodici istallazioni luminose. I siti saranno aperti dalle 18.00 alle 24.00 e fino al 26 febbraio.

A cura di Ilaria Quattrone

Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 – Storie di Luce di Angelo Bonello

La Festa delle luci A2A a Bergamo 2023, "Light is Life", è un evento aperto gratuitamente a tutti e organizzato nell'ambito del calendario celebrativo di Bergamo-Brescia capitale della cultura 2023. Si potrà accedere gratuitamente e senza prenotazione a un percorso in Città Alta per ammirare le dodici istallazioni luminose. I siti saranno aperti dalle 18.00 alle 24.00 tutti i giorni fino al 26 febbraio.

Festa delle luci di Bergamo 2023: gli orari e il programma dell'evento

L’inaugurazione dell'evento è avvenuta il 17 febbraio scorso in Piazza Vecchia dove, tra i protagonisti, c'era il Coro del Conservatorio Gaetano Donizetti. Da quel giorno sono stati aperti i vari siti espositivi. Il percorso parte da Piazza della Cittadella e termina a Palazzo Moroni. In questo modo si potranno vivere i luoghi culturali più belli e suggestivi di Bergamo. Le visite dureranno poi fino alla mezzanotte.

Per consentire a tutti di poter partecipare all'evento saranno potenziate anche le linee dei bus e la funicolare. In alcuni luoghi al chiuso saranno previsti anche i turni per poter accedere.

La mappa e il percorso della Festa delle luci a Bergamo

Ma dove si trovano le installazioni? La prima, la Ballerina di Angelo Bonello, è a Piazza Cittadella. La seconda, Talking Heads di Viktor Vicsek, si trova in Piazza Mascheroni. Al Chiostro del Carmine ci sarà Tesselis, la danza degli animali di Angelo Bonello. Si prosegue con il Museo Donizettiano che ospita ben due installazioni: Traffic di Ivan Navarro e The Time Machine di Federica Marangoni.

Al Tempietto Santa Croce c'è l'installazione Bed di Ivan Navarro mentre in Piazza Vecchia c'è Angelo Mai – Al Data Mapping del collettivo Unità C. Sia ai Chiostri ex Convento di San Francesco che in Rocca di Bergamo ci sono due installazioni a testa. Nel primo caso si tratta di Frame Perspective di Olivier Ratsi e Polaroad di Daniele Davino. Nel secondo di Go Up di Federica Marangoni e Storie di Luce degli Allievi dell'Accademia di Belle Arti di Bergamo.

A Palazzo Moroni ci sarà 0,3m di Luca Brinchi e Daniele Spanò mentre alla Torre dei Venti troviamo Follow the Blue di Kitonb Creative Studio.