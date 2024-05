video suggerito

Fermato un camion in autostrada con 174 chili di droga: arrestato l'autista Un camion è stato fermato dalla Guardia di Finanza mentre viaggiava in autostrada: una volta perquisito i militari hanno trovato al suo interno 174 chili di cocaina. L'autista dovrà difendersi dall'accusa di traffico di sostanze di stupefacenti.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Blitz della Guardia di Finanza di Brescia sull'autostrada A21. Qui i militari hanno fermato un camion finito nei sospetti della Fiamme Gialle. Il mezzo alla fine è stato fermato e perquisito in un’area di sosta nei pressi di Piacenza: all'interno sono stati trovati 174 chili di cocaina. Subito quindi per il conducente, si tratta di un 40enne di origine rumena residente a Vigonovo (Venezia), è scattato l'arresto in flagranza di reato. Dovrà difendersi dall'accusa di traffico di sostanze di stupefacenti.

Come riporta anche Bresciaoggi, l'autista appena ha visto i finanzieri ha provato a liberarsi di alcuni chili di droga. Un gesto che non è passato inosservato alla Guardia di Finanza proprio perché da ore controllava il camion. Poche ore dopo il 40enne è stato arrestato: al giudice per le indagini preliminari durante l'udienza di convalida l'arrestato ha spiegato che era partito da Barcellona con la droga senza però accennare della destinazione finale. Spetterà ora ai militari ricostruire il traffico di sostanze stupefacenti di cui l'uomo faceva parte. Si sta cercando di risalire ai complici, quindi ai destinatari e ai fornitori della droga.