Fermati mentre svaligiano un bar, due minori prendono a testate i poliziotti e poi gli infermieri Due minorenni sono finiti in manette per un doppio furto commesso nella stessa notte a Brescia. Mentre venivano portati in questura hanno colpito a testate e calci la volante della Polizia.

Due minorenni tentano di svaligiare un bar, ma vengono beccati dalla Polizia. Allora danno in escandescenza e iniziano a tirare calci e testate alla volante intervenuta sul posto, riservando lo stesso trattamento anche al personale medico dell'ospedale.

Distruggono le vetrate di un bar per rubare

È successo a Brescia nella notte di lunedì 24 ottobre. Le volanti della questura e del commissariato Carmine sono intervenute dopo la segnalazione di un effrazione in corso in un bar della città. Al loro arrivo sul posto hanno trovato i due giovani all'interno del locale.

Secondo quanto ricostruito, i due si sono introdotti nel bar infrangendo le vetrate e la porta d'ingresso utilizzando la base di un ombrellone trovato all'esterno. Gli agenti hanno circondato l'edificio, ma i ragazzi hanno tentato la fuga facendosi strada tra i vetri sfondati con il bottino: i soldi presenti in quel momento nella cassa e altra merce arraffata nel locale.

Avevano già rubato in un negozio

Nel tentativo di bloccarli, gli agenti hanno ingaggiato una breve colluttazione durante la quale alcuni di loro si sono feriti con i cocci di vetro. I due giovani sono stati fatti salire sulla volante e accompagnati in questura. Durante il tragitto avrebbero preso l'auto a calci e testate danneggiandola.

La perquisizione effettuata in questura ha rivelato che il colpo nel bar non è stato l'unico furto messo a segno dai due ragazzi nella stessa notte. Sono stati ritrovati in possesso di due telefonini con ancora l'adesivo di un negozio della città che era stato svaligiato solo poche ore prima.

In ospedale hanno aggredito anche i medici

La furia dei due ragazzi non si sarebbe però conclusa con l'aggressione ai poliziotti. Portati in ospedale per essere sottoposti all'esame di rito per stabilirne l'età esatta, avrebbero aggredito anche il personale sanitario scalciando e dimenandosi durante gli accertamenti medici.

Per loro sono scattate le manette accusati dei due furti, ma anche di aver opposto resistenza ai sanitari e danneggiato le auto di servizio della Polizia. Sono stati condotti al carcere minorile di Torino.