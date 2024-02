Fermati a Malpensa turisti cinesi con 150 chili di granchi vivi in valigia: “Specie altamente invasiva” I crostacei, considerati una prelibatezza della cucina cinese, hanno viaggiato dalla Cina all’Italia chiusi nei trolley. La scoperta da parte del personale in servizio all’aeroporto di Milano Malpensa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Granchi vivi nel trolley. Ben 150 chili che pesavano in numerose valigie, appartenenti ad alcuni passeggeri in arrivo dalla Cina, che hanno immediatamente fatto insospettire il personale in servizio all’aeroporto di Milano Malpensa. Così la guardia di Finanza di Varese, insieme ai colleghi dell’Agenzia delle Dogane, ha recentemente scoperto e sequestrato 150 chili di granchi della specie Eriocheir Sinensis, ritenuti "specie esotiche invasive in grado, col loro proliferare, di danneggiare, degradare o distruggere un ecosistema".

Specie ittiche "aliene", ovvero trasferite dal loro ambiente naturale. I crostacei, stoccati all'interno di alcune borse frigo, sono sopravvissuti a un viaggio intercontinentale: si tratta di un granchio originario del Sud-est asiatico, caratterizzato da una densa e curiosa peluria sulle chele e considerato una prelibatezza della gastronomia cinese, in particolare quella cantonese e dell'area di Shangai. Per l'ecosistema nostrano, però, è a tutti gli effetti una specie molto dannosa a causa della forte competizione per la predazione che esercita verso le specie autoctone degli ambienti di acqua dolce e in mare.

Il sospetto che alcuni passeggeri in arrivo dalla Cina non trasportassero lo stretto indispensabile per una vacanza in Italia è nato nel momento in cui i viaggiatori dall’Oriente sono giunti ai controlli aeroportuali con una quantità di bagagli ben fuori dalla portata del singolo. Valigie stipate di pesci senza certificazione sanitaria e, soprattutto, dei granchi ancora vivi. Per i passeggeri, adesso, oltre alla confisca del pescato scatterà il pagamento di una sanzione tra i mille e i 50 mila euro.