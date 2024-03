Scarafaggi in cucina e un orto clandestino nel parcheggio: chiuso un ristorante di sushi Gli agenti della Polizia locale hanno trovato scarafaggi all’interno della cucina di un ristorante giapponese a Mazzano, in provincia di Brescia: il vice comandante si era insospettito dopo aver notato un orto ‘clandestino’ nell’aiuola situata nel parcheggio del locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

74 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cucina da incubo in un ristorante giapponese di via Padana Superiore a Mazzano, in provincia di Brescia. Gli agenti della Polizia locale del comando intercomunale di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento hanno trovato scarafaggi all'interno della cucina e i fornelli ricoperti da strati di unto. Sul posto i poliziotti sono intervenuti nella giornata di ieri martedì 19 marzo dopo che – come riporta Brescia Today – il vice comandante Carmelina Santamaria aveva notato un orto ‘clandestino' nell’aiuola situata nel parcheggio del locale. E già questo aveva fatto sorgere i sospetti che i gestori del ristorante sushi non rispettassero le norme igienico-sanitarie. Così era scattata l'ispezione.

Una volta all'interno del locale si è scoperto che, sebbene la sala da pranzo era in buone condizioni, la cucina era piena di scarafaggi. E ancora: il bancone dove veniva preparato il sushi erano sporco, mentre alcuni ingredienti per il sushi non erano stati bene conservati. Dalle indagini è emerso che alcuni ingredienti erano posti in alcune scatole di plastica riciclate e quindi non ben conservate. Infine, su questa scatole non tutte avevano la corretta etichetta con specificato la provenienza.

Gli ispettori di Ats hanno consegnato al gestore una sanzioni per un totale di circa 10mila euro: il titolare e i suoi dipendenti prima di riaprire il ristorante dovranno pulire tutto e colmare le gravi carenze igienico-sanitarie.