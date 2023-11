“Ferito da un proiettile alla gamba durante una rapina”: la versione della vittima non convince la polizia Nella serata di ieri domenica 19 novembre un uomo è stato colpito da un proiettile alla gamba: alla polizia ha raccontato di essere rimasto vittima di rapina, ma gli agenti indagano anche su una resa dei conti per droga.

Un uomo di 57 anni è stato ferito da un proiettile alla coscia in zona Comasina a Milano nella serata di ieri domenica 19 novembre. Subito sul posto è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita.

Alla polizia il 57enne, italiano con precedenti, ha raccontato di essere stato aggredito da uno sconosciuto che voleva rapinarlo del portafoglio e dell'orologio. Sull'accaduto stanno però investigando gli agenti di polizia, non convinti della versione dell'uomo: chi indaga sull'accaduto sospetta infatti che dietro all'aggressione ci sia una resa dei conti per droga. La vittima infatti solo lo scorso giovedì era stata arrestata proprio per droga e poi subito rilasciati. Spetta ora alle forze dell'ordine fare tutti gli accertamenti del caso.