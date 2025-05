video suggerito

Ferisce un amico con un coltello nascosto nella giacca durante un gioco: denunciato un 16enne La polizia di Stato di Como ha denunciato, in stato di libertà, un 16enne per possesso di armi e lesioni. Il ragazzo avrebbe ferito un suo amico mentre scherzavano in attesa del treno dopo la scuola.

A cura di Enrico Spaccini

Un 15enne è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 maggio, al collo da un coltello. Stando a quanto ricostruito, a colpirlo sarebbe stato un 16enne nei pressi della stazione di Grandate (in provincia di Como). I due ragazzini stavano scherzando tra loro, quando il 16enne avrebbe colpito l'altro con il proprio giubbotto nel quale teneva la lama. Lui è stato denunciato dalla polizia di Stato per possesso di armi e lesioni, mentre il ferito è stato trasportato all'ospedale di San Fermo della Battaglia dove è ricoverato in osservazione. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

L'episodio si è verificato intorno alle 12:30 nel parcheggio della stazione di Grandate. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, gli agenti della Volante hanno ascoltato diverse testimonianze e analizzato le registrazioni delle telecamere installate in zona.

Quattro ragazzini, tutti di 15 e 16 anni, erano appena usciti da scuola e stavano aspettando il treno che li avrebbe riportati a casa. Ad un certo punto, avrebbero iniziato a scherzare tra loro colpendosi con i giubbotti. Il 16enne, che è stato poi denunciato, nel colpire il 15enne con il suo indumento, lo avrebbe ferito con il coltello che teneva dentro una tasca ferendolo al collo.

I tre hanno, quindi, subito chiamato i soccorsi. Il 15enne ferito ha ricevuto le prime cure dai sanitari intervenuti con un'ambulanza ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di San Fermo della Battaglia. Il taglio riportato non sarebbe grave, ma è stato comunque ricoverato sotto osservazione. I poliziotti, nel frattempo, hanno trovato il coltello in una siepe vicina, dove il 16enne l'aveva gettato cercando di disfarsene.

Il 16enne è stato, quindi, portato in Questura e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano per possesso di armi e lesioni. La Divisione Anticrimine sta valutando quali provvedimenti richiedere al questore di Como.