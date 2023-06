Fanno credere a un uomo di aver trovato una nuova compagna, ma gli portano via 110mila euro in un anno Due donne sono state condannate per aver truffato un uomo rimasto vedovo facendogli credere di aver trovato una nuova compagna. In meno di un anno, sono riuscite a portargli via più di 110mila euro.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Per quasi un anno due donne hanno fatto credere a un uomo di aver trovato una compagna con la quale passare il resto della sua vita, ma in realtà si sono approfittate della sua vulnerabilità per portargli via più di 110mila euro. Il giudice del Tribunale di Sondrio ha deciso, quindi, di condannare una 63enne originaria di Catanzaro, e residente a Cesano Maderno, e una 60enne dello stesso comune del Milanese a due anni di reclusione per circonvenzione di incapace e al versamento di 75 mila euro a titolo di risarcimento.

Il primo incontro con la donna dell'agenzia matrimoniale

La storia ha avuto inizio nel febbraio del 2017. Una delle due imputate pubblica un annuncio della sua agenzia matrimoniale (con sede a Seveso) che riporta la disponibilità di una donna tra i 55-60 anni per un matrimonio o una convivenza.

A quell'annuncio risponde un uomo residente in Valtellina, da poco rimasto vedevo e affetto da depressione. Al primo incontro con la donna dell'agenzia matrimoniale, l'inconsapevole vittima firma un contratto e consegna 500 euro con la promessa di conoscere presto la donna dell'annuncio che dice di chiamarsi ‘Silvana', di avere 59 anni e di vivere a Morbegno.

Le richieste di denaro di ‘Silvana' e la sparizione

L'uomo consce ‘Silvana' pochi giorni più tardi e lei inizia ad approfittarsi di lui con richieste di denaro sempre più esose, dall'acquisto di una macchina, a quello di una casa, poi i lavori di ristrutturazione e l'aiuto a due nipotine in difficoltà. Lui acconsente anche a causa della donna dell'agenzia matrimoniale che nel frattempo lo rassicura sulle buone intenzioni di ‘Silvana'.

Arrivati a dicembre 2017, ‘Silvana' si è fatta consegnare in tutto circa 110mila euro. Da un giorno all'altro, però, la sedicente 59enne di Morbegno sparisce: non risponde più al telefono e nessuno riesce a trovarla da nessuna parte. Anche la donna dell'agenzia matrimoniale, che poi si è scoperto essere sua complice, dice di non riuscire più a parlare con lei.

L'arresto e la condanna

Così propone all'uomo che credeva di aver trovato una nuova compagna di ingaggiare un investigatore privato, dal costo di 3.500 euro. Lui, però, già da qualche giorno si era insospettito per quella storia e, alla richiesta di altro denaro, decide di rivolgersi ai carabinieri. Infatti, all'ultimo appuntamento con la donna che fingeva di aiutarlo si è presentato con i militari.

Le due donne, quella dell'agenzia matrimoniale e ‘Silvana', sono state condannate a due anni con sospensione della pena. Questa, però, è condizionata dal versamento di una somma pari a 75mila a titolo di risarcimento alla vittima.