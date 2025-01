Famiglia intossicata dal monossido di carbonio in casa a Como: gravi un 50enne e una 42enne

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Una famiglia è stata soccorsa questa mattina, domenica 26 gennaio, dai sanitari del 118 e i vigili del fuoco in un'abitazione nel quartiere Breccia di Como. I cinque sarebbero rimasti intossicati dal monossido di carbonio sprigionato da un braciere artigianale acceso in una camera da letto. I più gravi sono il padre 50enne, trovato privo di conoscenza, e la madre 42enne. Anche i tre figli, d'età compresa tra i 12 e i 16 anni. sono stati trasportati in ospedale, ma a scopo precauzionale.

I vigili del fuoco, partiti dalla sede centrale di via Valleggio, sono arrivati presso un appartamento di via Battista Tettamanti, nel quartiere comasco di Breccia, intorno alle 6:30 del 25 gennaio. Insieme a loro, c'erano anche i sanitari del 118 che, grazie alla strumentazione in dotazione, hanno riscontrato all'interno dell'abitazione una concentrazione altissima di monossido di carbonio.

Con ogni probabilità, il gas tossico era stato sprigionato da un braciere artigianale che i genitori avevano acceso nella loro camera da letto matrimoniale per scaldarsi. Un 50enne e una 42enne, entrambi di nazionalità tunisina, sono stati trasportati con la massima urgenza in ospedale, dove si trovano ancora in camera iperbarica. A preoccupare sarebbero in particolare le condizioni dell'uomo che, all'arrivo dei soccorritori, era privo di conoscenza.

Sono stati trasportati in ospedale anche i tre figli della coppia, d'età compresa tra i 12 e i 16 anni. Stando a una prima ricostruzione, i ragazzi si trovavano in un'altra stanza e avrebbero inalato il monossido in misura minore rispetto ai genitori. Tuttavia, sono stati ricoverati a scopo precauzionale.