video suggerito

Fuga di monossido per uno scaldabagno a Milano: grave un uomo, morto il suo gatto Un uomo di 32 anni è rimasto intossicato a causa di una fuoriuscita di monossido di carbonio avvenuta nel suo appartamento a Milano. Il suo gatto purtroppo è morto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella notte tra martedì 18 febbraio e mercoledì 19 febbraio si è verificato un incidente domestico a Milano. In un appartamento, dove viveva una coppia con due gatti, è avvenuta una fuoriuscita di monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

L'allarme è scattato all'1.30. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. I soccorsi sono intervenuti in un'abitazione di via Pepe, che si trova nella zona nord del capoluogo meneghino.

Un uomo, un 32enne, è stato trovato in gravi condizioni ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è stato sottoposto a un trattamento iperbarico d'emergenza. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. La compagna di 44 anni e uno dei due gatti non hanno avuto bisogno di cure. L'altro purtroppo è morto.

Leggi anche Scoppia un incendio in un laboratorio alimentare a Milano: quattro le persone intossicate

Oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale, sono intervenuti anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano. I pompieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per capire da dove provenisse la fuoriuscita di monossido di carbonio. Durante una prima ispezione, è emerso che probabilmente le esalazioni sarebbero arrivate dallo scaldabagno. L'appartamento attualmente è sotto sequestro. Nelle prossime ore sicuramente si potranno avere maggiori informazioni sull'accaduto.