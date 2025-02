video suggerito

Coppia intossicata dal monossido: lei muore in casa, il marito salvato in tempo dai soccorsi Una donna di 81 anni è morta nella sua abitazione di Rovello Porro (Como), probabilmente a seguito di un'intossicazione da monossido di carbonio. I soccorsi sono arrivati in tempo per salvare il marito di 85 anni.

Una donna di 81 anni è morta questa notte a causa di una probabile intossicazione da monossido nella sua abitazione di Rovello Porro, in provincia di Como. I soccorsi sono arrivati appena in tempo per salvare il marito 85enne, che è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano.

Tutto è successo nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 febbraio, quando i soccorsi del 118 hanno ricevuto la segnalazione di una possibile perdita di monossido di carbonio all'interno di un appartamento in via Como nel comune di Rovello Porro. Mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, gli operatori sono arrivati sul posto e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'81enne, probabilmente in conseguenza all'inalazione del monossido. I medici e paramedici hanno poi soccorso il marito della donna, un 85enne, che è stato portato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.

Nell'abitazione di via Como sono arrivati anche i Vigili del Fuoco della compagnia di Lomazzo e di Lazzate, che attraverso gli appositi strumenti hanno rilevato la presenza nell'aria di monossido di carbonio. Nel frattempo sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Lomazzo che hanno fatto tutti i rilievi necessari a stabilire con più chiarezza cosa sia successo e da dove possa essere fuoriuscito il gas. La Procura di Como ha disposto il sequestro dell'abitazione per effettuare ulteriori verifiche.