Fa un apprezzamento alla fidanzata dell’amico, lui lo accoltella e fugge Un 32enne ha accoltellato un conoscente dopo una lite a una stazione di servizio nel Milanese a Ferragosto. Secondo quanto ricostruito, lo avrebbe colpito perché aveva fatto apprezzamenti alla sua fidanzata. Ora rischia l’accusa di tentato omicidio.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 42enne è stato ferito al costato con almeno una coltellata da un conoscente con il quale aveva appena trascorso la giornata di Ferragosto. Secondo quanto ricostruito, il primo avrebbe fatto apprezzamenti alla compagna dell'altro mentre si trovavano in una stazione di servizio a Cassano d'Adda, nel Milanese. A quel punto, l'uomo avrebbe impugnato un coltello e colpito il rivale, per poi fuggire in auto. L'aggressore è stato rintracciato alcune ore dopo grazie ai racconti dei testimoni e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti: il 42enne è ancora in pericolo di vita, perciò rischia l'accusa di tentato omicidio.

Il racconto dei testimoni dell'aggressione

I soccorritori del 118 sono arrivati alla stazione di servizio Esso di piazzale Gobetti, lungo la provinciale 104 all'altezza di Cassano d'Adda, intorno alle 17:40 di martedì 15 agosto insieme ai carabinieri della Compagnia di Pioltello. La chiamata parlava di una persona ferita e al loro arrivo hanno trovato il 42enne disteso a terra ferito al costato.

Insieme all'uomo c'erano due donne, le quali hanno subito comunicato agli investigatori che l'autore dell'aggressione era fuggito. Ascoltate le testimonianze loro e di altri automobilisti che avrebbero assistito alla scena, i militari sono riusciti a rintracciare il fuggitivo poche ore più tardi.

L'accoltellamento per un apprezzamento

Secondo quanto ricostruito, i quattro avevano trascorso insieme la giornata di Ferragosto tra alcol e droghe. Poi, però, tra i due uomini, un 42enne e un 32enne entrambi di Vimercate, sarebbe nata una discussione.

Le due coppie si sono fermate a fare benzina all'area di servizio. Ad un certo punto, stando al racconto delle due donne presenti, il 42enne avrebbe fatto alcuni apprezzamenti sulla compagna dell'altro. Così, il 32enne avrebbe impugnato un coltello e colpito il rivale almeno una volta al costato. Il ferito al momento è ancora ricoverato in gravissime condizioni e secondo i medici è ancora in pericolo di vita.