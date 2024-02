Fa riparare la sua stampante ma non funziona ancora: torna al negozio con la pistola e minaccia i dipendenti Un uomo ha minacciato con una pistola Glock i dipendenti di un negozio perché non gli hanno riparato bene la stampante. Gli agenti della Questura di Monza lo hanno disarmato e denunciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La pistola, l'ascia e il martello in possesso del 68enne brianzolo (foto da Questura di Monza)

Un 68enne di Lentate sul Seveso (in provincia di Moza e Brianza) è stato denunciato dagli agenti della Questura di Monza per minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere. L'uomo, esasperato per i continui malfunzionamenti della sua stampante, si è presentato lo scorso venerdì 9 febbraio presso un negozio di elettronica mostrando al dipendente addetto al servizio riparazione una pistola Glock calibro 9 per costringerlo a risolvere il prima possibile il suo problema. Disarmato dagli agenti delle Volanti, è stato trovato in possesso di un martello e di un'ascia che portava con sé nel bagagliaio e di una pistola scacciacani che teneva in casa.

Il cliente infuriato per la stampante rotta

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 del 9 febbraio da parte di un dipendente di Trony da un punto di vendita nella città di Monza. L'uomo ha riferito della presenza di un cliente che, in stato di agitazione e vicino alle casse del negozio, era molesto e armato di pistola. Descritto come un 70enne, aveva appena mostrato agli addetti del servizio riparazione l'arma che teneva in una fondina agganciata alla gamba come atto intimidatorio.

Sul posto sono arrivate le Volanti della Questura di Monza che hanno provveduto a disarmare il cliente. L'uomo, risultato essere un 68enne incensurato, ha spiegato agli agenti che si trovava in un attimo di furia. Stando al suo racconto, tempo fa aveva portato la sua stampante in quell'esercizio commerciale per la riparazione. Una volta terminati i lavori, però, l'apparecchio continuava a non funzionare.

Le armi trovate al 68enne

Stanco di dover affrontare di nuovo la fila per risolvere quel problema, il 68enne ha mostrato l'arma che portava con sé per indurre i dipendenti a trovargli una soluzione il prima possibile. Si trattava di una pistola scacciacani di tipo “Glock” calibro 9 con tanto di caricatore con 8 cartucce caricate a salve.

Gli agenti hanno, poi, provveduto a verificare se il 68enne avesse o meno altre armi. Così è stato trovato un martello e un'ascia nel bagagliaio della sua automobile, di cui l'uomo non ha saputo giustificare il motivo. Inoltre, nella sua abitazione a Lentate sul Seveso, è stata trovata un'altra pistola scacciacani riposta in un armadio.