video suggerito

Fa retromarcia con il trattore e investe suo padre: è morto sul colpo Un uomo di 76 anni è morto dopo che è stato travolto da un trattore guidato dal figlio. I due stavano svolgendo alcuni lavori in un’azienda agricola della provincia di Cremona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

140 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, giovedì 15 agosto, si è verificato un incidente in un'azienda agricola che si trova nella provincia di Cremona. Un uomo è stato investito da un trattore: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'episodio è avvenuto in una struttura che si trova a Motta Baluffi, un comune della provincia di Cremona. Due uomini, padre e figlio, stavano svolgendo alcuni lavori proprio nella mattina di Ferragosto. Il figlio si trovava a bordo di un trattore. A un certo punto, durante la fase di retromarcia, ha travolto inavvertitamente il genitore.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza della Cremona Soccorso di Vescovato e un'automedica. I medici e i paramedici però non hanno potuto far altro che costarne il decesso del padre: troppo gravi le ferite riportate. La vittima aveva 76 anni. Attualmente non è stato diffuso nulla sulla sua identità.

Oltre ai soccorritori, sono stati chiamati i carabinieri. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci maggiori dettagli.