Fa pipì in strada nel centro storico e viene multato per 3.300 euro: è il secondo caso in pochi mesi a Gavardo

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo ha urinato nel centro storico del paese e ora dovrà pagare 3.300 euro come multa. Tutto è successo a Gavardo, paesino di oltre 12mila abitanti in provincia di Brescia nel pomeriggio di sabato. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno sorpreso un uomo, un 32enne forse ubriaco, fare un gesto simile tra le vie frequentate del paese. Oltre alla multa, è stato destinatario di un ordine di allontanamento per 48 ore dal centro del comune.

Se non si atterrà a un provvedimento simile, scatterà – come spiega Brescia Oggi – anche l'allontanamento forzato fino a un anno. Urinare in prossimità della via principale è un atto contrario alla pubblica decenza oltre che un reato depenalizzato.

Dal 2016 gli atti osceni in luogo pubblico e contrati alla pubblica decenza sono stati depenalizzati e, oggi, il trasgressore che non riesce a nascondersi viene punito solo con una sanzione amministrativa. Il nuovo regolamento prevede una multa che va da un minimo di 5mila euro al massimo di 10mila euro per chi viene visto da terzi urinare in luogo pubblico. Se si sceglie il pagamento immediato la somma dovuta scende a 3.333 euro.

Lo scorso dicembre un caso simile era successo nello stesso paese. Allora era stato multato per 3.333 euro un 50enne perché aveva fatto pipì su un marciapiede. L'uomo, residente a Nuvolento, era stato sorpreso dagli agenti mentre urinava nel centro di Gavardo in pieno giorno. Nei suoi confronti era scattato anche un Daspo urbano, l'obbligo di allontanamento dal centro cittadino per 48 ore.