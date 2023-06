Fa irruzione nell’appartamento che aveva dato in affitto e parte la rissa: tre persone al pronto soccorso Usando una copia delle chiavi, un 29enne ha fatto irruzione nella notte nell’appartamento che aveva affittato a un 23enne per riprenderselo. Scoppiata la rissa, sono intervenuti i carabinieri.

A cura di Enrico Spaccini

Un 29enne aveva affittato l'appartamento di sua proprietà in via Trento a Castenedolo, in provincia di Brescia, a un 23enne. Dopo alcuni mesi, però, voleva riprendersi la casa, ma il ragazzo che nel frattempo si era fatto raggiungere dalla sua famiglia era riuscito a evitarlo più volte. Fino alla notte scorsa, tra sabato e domenica 18 giugno, quando il 29enne ha fatto irruzione con le sue chiavi facendo partire una rissa.

La disputa per l'appartamento dato in affitto

Per sedare la zuffa è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Ora il proprietario dell'appartamento, un bosniaco classe 1994, rischia una denuncia per violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Come raccontato da Il Giornale di Brescia, era da tempo che voleva mandare via l'inquilino. Il 23enne, di origini rumene, si era fatto raggiungere dalla madre e dal suo compagno. In questo modo, probabilmente, ha disatteso gli accordi presi in precedenza con il 29enne proprietario dell'immobile.

Tre persone medicate al pronto soccorso dell'ospedale

Così, dopo aver cercato di parlarci senza mai riuscire ad avere un confronto, il giovane bosniaco ha deciso di entrare nel cuore della notte in casa usando la copia di chiavi ancora in suo possesso. L'obiettivo era di liberare l'appartamento dagli inquilini, i quali, però, hanno protestato facendo partire una rissa.

I carabinieri hanno riportato la calma e tre persone sono state trasportate al pronto soccorso per ricevere le cure del caso. Il 29enne ora potrebbe essere denunciato.