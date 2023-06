A fuoco un appartamento a Rozzano: 5 persone in ospedale, di cui due bambini Verso le 4.35 i vigili del fuoco si sono precipitati in una appartamento in via Glicini 11 a Rozzano: cinque persone sono state soccorse e portate in ospedale. Di queste anche due bimbi di 4 e 7 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Momenti di paura questa mattina a Rozzano, alle porte di Milano. Stando alle prime informazioni, verso le 4.35 i vigili del fuoco si sono precipitati in una appartamento in via Glicini 11 dove le fiamme hanno avvolto tutte le stanze.

Dalle prime informazioni, due persone sono state trasportate in ospedale di Niguarda in codice giallo per intossicazione da fumo. Altre tre persone, una mamma e i suoi due figli, sono ricoverati invece in codice giallo al San Paolo: i bambini di 4 anni e 7 anni. Il palazzo è stato evacuato.