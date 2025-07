Ex farmacista travolta e uccisa da un Suv a Vigevano, 53enne condannata a 2 anni per omicidio stradale

Il Tribunale di Pavia ha condannato in primo grado a 2 anni, con pena sospesa, una 53enne accusata dell'omicidio stradale di Flavia Mischiatti. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, ci sarebbe stata lei alla guida del Suv che nel giugno del 2022 ha travolto e ucciso l'ex farmacista che attraversava la strada in viale dei Mille. La sentenza ha accolto a pieno la richiesta della pm Rita Soleri, che aveva chiesto appunto la condanna a 2 anni, mentre l'avvocato dell'imputata, Furio Suvilla, aveva chiesto l'assoluzione.

L'incidente si era verificato intorno alle 11 del 12 giugno 2022. Il Suv, un Kia Sorrento, si era immesso in viale dei Mille a Vigevano con il semaforo verde. Mischiatti, invece, aveva attraversato la strada dopo aver fatto la spesa ed era stata travolta dall'auto. Per la 53enne che si trovava alla guida, la Procura aveva chiesto una condanna a 2 anni. Richiesta accolta dalla giudice Giulia Eleonora Aresini al termine del processo in primo grado, che ha anche disposto risarcimenti provvisionali per 480mila euro in tutto ai sei parenti che si sono costituiti parte civile (assistiti dagli avvocati Pietro e Alberto Giorgis, Clara Fazzi, Domenica Farinella e Maria Laura Andreucci).

L'avvocato difensore Suvilla aveva chiesto l'assoluzione per la sua imputata. Una volta pubblicate le motivazioni, si valuterà un eventuale ricorso in Appello. La giudice Aresini ha anche trasmesso in Procura un atto per possibile falsa testimonianza relativa alla deposizione di un uomo chiamato dalla difesa.