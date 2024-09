video suggerito

Evaso un terzo detenuto dal carcere minorile Beccaria di Milano "Siamo allo sfascio più totale, dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, anziché cercare capri espiatori, indichino soluzioni concrete, se ce l'hanno", è il commento del segretario Uilpa Gennarino De Fazio.

A cura di Enrico Tata

È evaso un terzo detenuto, intorno alle ore 21 di oggi, dall'istituto penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano. Lo ha reso noto il sindacato di Polizia Penitenziaria Uilpa. Nel primo pomeriggio erano già evasi due fratelli di 16 e 17 anni, probabilmente scavalcando il muro di cinta. Sembra che i due fossero tra i promotori della rivolta scoppiata nella notte tra sabato e domenica all'interno dell'istituto, con otto detenuti rimasti feriti e altri quattro che avevano tentato la fuga.

"Siamo allo sfascio più totale, dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, anziché cercare capri espiatori, indichino soluzioni concrete, se ce l'hanno", è il commento del segretario Uilpa Gennarino De Fazio.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha fatto sapere che nei giorni scorsi si è tenuta un'ispezione presso il Beccaria a seguito della quale, si legge in una nota, "sono stati individuati alcuni interventi infrastrutturali da svolgersi con la massima urgenza. Il Nucleo Investigativo regionale dei baschi blu, unitamente alle Forze dell'ordine, è mobilitato per rintracciare i due giovani evasi".

Da domani, informa ancora il Dipartimento, "come da disposizione dei giorni precedenti, è previsto l'avvicendamento del comandante del contingente di Polizia Penitenziaria e l'arrivo di un'unità di sostegno agli agenti e al personale. Ad accogliere l'unità e il nuovo comandante, commissario Raffaele Cristofaro, sarà il Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano".

I tre evasi, come anticipato, non sarebbero stati ancora rintracciati dalle forze dell'ordine.