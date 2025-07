Evade dal carcere minorile Beccaria e scappa: si cerca un ragazzo di 17 anni a Milano

Un 17enne è evaso dal carcere minorile Beccaria di Milano. Secondo quanto appreso, il giovane – arrestato per rapina – avrebbe scavalcato le inferiate dell’istituto per poi darsi alla fuga in città. A renderlo noto è Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato di polizia penitenziaria.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il ragazzo, "arrestato per rapina a mano, è evaso scavalcando alcune inferriate", ha spiegato Di Giacomo. "Il caso riaccende l'attenzione, che sembrerebbe sopita, sul Beccaria da sempre il più problematico tra gli Ipm e sulle evasioni che si ripetono coinvolgendo le carceri". Infatti, secondo il segretario le evasioni e i tentativi di evasione sarebbero aumentati del 300 per cento in pochi mesi.

"Come per il Beccaria, in tutti gli istituti si approfitta della carenza di agenti, in troppi casi in 4 a sorvegliare 60-70 detenuti", ha aggiunto Di Giacomo. "L'unico a non esserne consapevole è il sottosegretario Delmastro che continua a lanciare messaggi di ottimismo e a ripetere che è tutto sotto controllo". Eppure "le cronache di questi giorni ci riferiscono che sono già quattro le evasioni e i tentativi in una settimana".

"L'attuale sistema carcerario per minori non serve a nulla", ha concluso Di Giacomo. "Il 90% di chi entra si avvia verso una "carriera criminale" passando come stadio successivo immediato al carcere normale. Il 70% dei ragazzi entra per custodia cautelare, con una permanenza media di poco superiore ai 100 giorni. Nel corso del 2023, il 79,3% degli ingressi in carcere si è avuto per custodia cautelare. Ben oltre la metà degli ingressi rimanenti (140 su 237) è avvenuta per esecuzione pena dalla libertà".