Evade dai domiciliari per andare dal barbiere: incastrato dal nuovo taglio di capelli

I segnali erano già parecchi. Uno su tutti, la prova regina: il nuovo taglio di capelli.

Così le forze dell'ordine hanno scoperto l'evasione (con tappa dal barbiere) di un detenuto di 33 anni, condannato a scontare la pena ai domiciliari nella sua casa di Montù Beccaria (Pavia), in Oltrepò Pavese. L'uomo aveva ottenuto un permesso premio per recarsi a un colloquio in un'officina meccanica: un'assenza temporanea, nelle prime ore della mattina, che era stata autorizzata dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Pavia.

L'evasione del detenuto

Assenza durata, però, ben oltre la durata normale di un semplice colloquio di lavoro. Passano le ore, dopo l'appuntamento in officina, e del 33enne si perdono le tracce. Si mettono sulla sua scia i Carabinieri della stazione di Montù Beccaria, che ritrovano il detenuto solo intorno alle 19: sta scendendo dall'autobus, e ha qualcosa di diverso.

Incastrato dal nuovo taglio di capelli

A incastrarlo, è proprio il nuovo taglio di capelli. Il giovane uomo, assediato dalle forze dell'ordine, ammette di aver approfittato del permesso e di aver fatto un salto dal barbiere per sistemare la pettinatura, trascurata nel periodo della detenzione. Omettendo, però, di riportare con chiarezza anche cosa avesse fatto nelle restanti ore del pomeriggio.

Il 33enne è stato così arrestato (nuovamente) per evasione, e riaccompagnato nella sua abitazione: dopo il processo per direttissima davanti ai giudici del Tribunale di Pavia, è stato disposto nuovamente in regime di arresti domiciliari, in attesa di altre eventuali determinazioni da parte del magistrato di sorveglianza.