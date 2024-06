video suggerito

Evade dai domiciliari e sale su una gru per chiedere i permessi per incontrare la compagna: arrestato Un 54enne è evaso dai domiciliari e si è arrampicato su una gru a Milano. L’uomo ha chiesto di parlare con un magistrato di sorveglianza per avere i permessi di poter vedersi con la compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto da LaPresse

Un 54enne si è arrampicato su una gru nell'area dell'ospedale Policlinico di Milano chiedendo di poter parlare con un magistrato di sorveglianza. L'uomo, infatti, era appena evaso dagli arresti domiciliari per protestare contro la detenzione a cui era sottoposto, dato che la misura cautelare non gli permetteva di poter vedere la sua compagna. Dopo tre ore di trattative, il 54enne è stato fatto scendere dai vigili del fuoco ed è stato arrestato.

Erano circa le 8 quando il 54enne è salito in cima a una gru di un cantiere nei dintorni del Policlinico di Milano. Poco dopo sono arrivati sul posto agli agenti delle Volanti e i vigili del fuoco. Con loro, anche la dottoressa Carmela D'Elia. L'uomo, infatti, voleva parlare con lei, magistrata di sorveglianza, per chiedere l'ottenimento dei permessi per vedersi con la sua compagna.

Il 54enne era stato scarcerato lo scorso gennaio dopo un periodo di detenzione a San Vittore. Era stato sottoposto alla misura cautelare in carcere per rapina e porto abusivo di oggetti atti a offendere. A febbraio, però, aveva colpito con un pugno un addetto alle Security Atm che lo aveva fermato per un controllo del biglietto all’uscita da una fermata della metropolitana.

Così, il 54enne è stato posto ai domiciliari per resistenza a incaricato di pubblico servizio. Lunedì, però, è evaso dalla sua abitazione di Cologno Monzese e risultava ricercato. Dopo tre ore di trattative con la magistrata di sorveglianza, il 54enne è stato fatto scendere con un'imbracatura dai vigili del fuoco. Alla fine, è stato arrestato per evasione.