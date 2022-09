Evade dagli arresti domiciliari per andare dal parrucchiere: il rapper si costituisce in diretta social Si chiama Nicholas Lo Presti, il rapper di 29 anni che è evaso dai domiciliari e, dopo essere andato da un parrucchiere a Roma, è andato a Melegnano dove si è consegnato, in diretta social, ai carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

"Sto andando a costituirmi. Sono a Melegnano, davanti alla caserma. Sta arrivando il latitante": sono alcune frasi che il rapper Nicholas Lo Presti, 29 anni, ha condiviso sui social prima di costituirsi in caserma dai carabinieri. Subito dopo ha pubblicato un video, da oltre 800mila visualizzazioni, in cui lo si vede mentre citofona in caserma e si consegna ai militari.

Il 29enne è evaso dai domiciliari

Il canale del 29enne è stato bannato. Ma perché si è consegnato? Il 29enne era scappato solo due giorni prima: era infatti evaso dagli arresti domiciliari. Il cantante era stato arrestato ad agosto 2020: i carabinieri lo avevano trovato al Lido Conchiglie a Gallipoli, in provincia di Lecce. Per gli inquirenti, avrebbe fatto avanti e indietro da Milano e fino in Salento per spacciare.

Perché era stato arrestato

Nella casa presa in affitto dal ragazzo e da un suo amico erano stati trovati oltre due chili e mezzo di hashish. E mentre si trovava ai domiciliari, è andato in ospedale a Vizzolo Predabissi, nell'hinterland milanese. Agli operatori sanitari, avrebbe detto di avere la caviglia gonfia. La stessa su cui aveva il bracciale elettronico. A comunicare quanto successo ai carabinieri di Paullo è stato lo stesso Lo Presti.

Cosa ha fatto durante la latitanza

Ha anche fornito il referto medico. Il giorno successivo, i militari si sono presentati a casa sua proprio per rimettergli il braccialetto. Il ragazzo però non era più nella sua abitazione. Nei due giorni di fuga, come ha raccontato in un altro video, si sarebbe recato anche da un parrucchiere a Roma. Infine si è presentato in caserma. Adesso si trova in carcere a Lodi.