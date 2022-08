Evade dai domiciliari e monta in sella alla moto senza casco e con il cane, arrestato dai carabinieri Un 46enne è stato arrestato dai carabinieri di Agrate Brianza per essere evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo, sottoposto alla misura di custodia cautelare solo pochi giorni fa.

Un 46enne è stato arrestato dai carabinieri di Agrate Brianza per essere evaso dagli arresti domiciliari. L'uomo, sottoposto alla misura di custodia cautelare solo pochi giorni fa, è stato fermato durante un normale controllo del territorio da parte dei militari mentre si trovava a bordo del suo scooter senza casco e con il cane ai piedi.

Evade dai domiciliari in moto senza scooter e con il cane, arrestato

Secondo quanto comunicato dall'Arma, il 46enne avrebbe lasciato l'abitazione per farsi "una passeggiata per il paese" senza avvisare nessuno. A notarlo sono stati i carabinieri all'altezza di piazza Trivulzio. Gli uomini della caserma locale lo hanno riconosciuto e bloccato, avviando gli accertamenti al termine dei quali il 46enne è stato fermato e arrestato. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari in seguito ad un aggravamento per atti persecutori nei confronti della ex compagna. Per lui è scattata l'accusa di evasione. Ai militari non ha saputo spiegare il motivo per cui si trovasse lontano da casa senza alcuna autorizzazione.

