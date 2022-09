Evade dai domiciliari e gira per strada mezzo nudo e ubriaco, arrestato Un uomo di 52 anni è stato portato in ospedale e arrestato per essere evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto. È stato trovato mezzo nudo e ubriaco in giro di notte.

Un uomo di 52 anni è stato portato in ospedale e arrestato per essere evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto. È successo nella notte di venerdì a Truccazzano, in provincia di Milano. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, il 52enne è stato trovato in mezzo alla strada a torso nudo e ubriaco fradicio. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasferito in ospedale per accertamenti e ammanettato.

Tutto è successo intorno alle 23 di venerdì 23 settembre. I carabinieri della Compagnia locale hanno ricevuto una chiamata da parte di alcuni passanti che hanno notato lo stato in cui il 52enne era ridotto. Sul posto è arrivata una pattuglia dei militari che hanno avvicinato il 52enne, l'hanno fatto rivestire e per via del suo stato di ubriachezza l'hanno accompagnato, insieme ai soccorritori del 118, al pronto soccorso dell'ospedale di Melzo. Qui è stato ricoverato in codice verde. Mentre era in reparto, tuttavia, i carabinieri l'hanno ammanettato poiché avevano avuto riscontri circa l'identità dell'uomo che, in teoria, doveva rispettare il regime degli arresti domiciliari.

Un caso simile il giorno seguente a Sesto San Giovanni

Come riportato da MilanoToday, una cosa simile è capitata l'indomani, sabato 24 settembre, quando verso le 22 un uomo di 51 anni è stato a sua volta sorpreso lontano da casa nonostante gli arresti domiciliari. L'uomo è stato intercettato dai carabinieri in viale Matteotti a Sesto San Giovanni mentre mangiava un panino davanti a un bar. Accertato che il 51enne non avesse diritto a trovarsi lì a quell'ora della sera, è stato nuovamente arrestato.