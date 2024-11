video suggerito

Evacuata la torre Unicredit a Milano per un guasto: decine di persone in piazza Gae Aulenti La Unicredit Tower di Milano è stata evacuata nella mattinata dell’11 novembre. Decine di persone si sono riversate in piazza Gae Aulenti in attesa di indicazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto da LaPresse

La Unicredit Tower a Milano è stata evacuata nella mattinata di oggi, lunedì 11 novembre. Decine di persone si sono riversate in piazza Gae Aulenti in attesa di capire quando potranno rientrare nel palazzo. Stando alle prime informazioni, si sarebbe trattato di un guasto non ancora ben identificato.

Articolo in aggiornamento