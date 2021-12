Esplosione negli uffici della società Generali Real Estate a Milano: grave la presunta responsabile Uno scoppio si è verificato alle prime ore del mattino di oggi, 25 dicembre, negli uffici della società Generali real estate a Milano. A causare l’esplosione, mediante taniche di benzina, è stata una donna che è rimasta gravemente ferita nello scoppio.

A cura di Francesco Loiacono

Il luogo dell’esplosione (Foto: Vigili del fuoco)

Un'esplosione si è verificata nella notte tra la Vigilia e Natale a Milano, in zona Maciachini. Lo scoppio, di origine doloso, è avvenuto all'interno di un palazzo dello società Generali Real Estate, ramo immobiliare della compagnia assicuratrice, in via Crespi al civico 19. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, ma la presunta autrice materiale dello scoppio è stata individuata: si tratterebbe di una donna brasiliana di 43 anni che, nell'esplosione, ha riportato gravissime ferite.

Lo scoppio causato dai vapori della benzina: recuperate due taniche

L'esplosione, come specificato dai vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina a Milano, si è verificata attorno alle 5 della mattina di Natale al primo piano interrato di uno stabile interamente occupato da uffici e che al momento della deflagrazione era vuoto, considerando il giorno di festa. A causare lo scoppio sono stati i vapori della benzina: due taniche del liquido infiammabile sono state recuperate sul posto dai pompieri, intervenuti con un'autopompa. L'esplosione si è verificata all'interno di un locale tecnico, ma non ha causato danni strutturali all'edificio.

La donna responsabile dello scoppio è grave in ospedale

Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda la presunta autrice materiale dello scoppio, che è stata soccorsa in gravissime condizioni. La donna, di cui non sono al momento note le generalità, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda con ustioni su tutto il corpo. La speranza è che ora possa riprendersi al più presto: in quel caso sarà lei, probabilmente, a spiegare le ragioni di un gesto che al momento sembra inspiegabile.