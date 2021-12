Chi è la donna che ha causato un’esplosione in un palazzo del gruppo Generali a Milano ed è rimasta ustionata La polizia indaga sull’esplosione avvenuta all’alba di oggi in un palazzo del Gruppo Generali a Milano. A causarla sarebbe stata una donna 43enne, adesso ricoverata in ospedale con gravi ustioni.

A cura di Francesco Loiacono

È una donna nata nel 1978, dunque ha 43 anni, ed è di nazionalità brasiliana. Queste sono al momento le informazioni disponibili sulla persona che, con ogni probabilità, all'alba della giornata di Natale, a Milano, ha causato un'esplosione e un piccolo incendio in un edificio di proprietà di Generali real estate. La 43enne è al momento ricoverata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, specializzato nel trattamento delle ustioni: le sue condizioni sarebbero molto gravi.

L'edificio era vuoto al momento dello scoppio

Quanto accaduto si configura al momento come un "giallo". La polizia di Stato, che indaga sulla vicenda, sta cercando di capire innanzitutto se sia stata proprio la donna a causare lo scoppio che – per fortuna – non ha causato il ferimento di altre persone né danni strutturali all'edificio. Si tratta di un palazzo al civico 19 di via Benigno Crespi, zona Maciachini: il palazzo ospita uffici della società del Gruppo Generali che ne gestisce il patrimonio immobiliare e, considerando anche il giorno di festa e l'orario in cui si è verificata l'esplosione, attorno alle 5 del mattino, era completamente vuoto.

La polizia sta compiendo accertamenti sulla presunta responsabile

Vuoto, a parte la 43enne, ritrovata con ustioni su tutto il corpo nel locale tecnico al primi piano interrato in cui si sono verificato lo scoppio e il successivo piccolo incendio, poi domato in poco tempo dai vigili del fuoco. La donna sarebbe stata investita dall'esplosione di vapori di benzina, liquido che era contenuto in due taniche ritrovate sul posto dai pompieri. L'origine dolosa dell'esplosione sembra dunque accertata: la polizia sta adesso cercando di capire le motivazioni del gesto e gli eventuali rapporti tra la 43enne e il Gruppo Generali.