Esplode un’auto nel parcheggio di un centro commerciale a Pavia, gravissimo un 55enne Un uomo di 55 anni è ricoverato in condizioni gravissime. Era all’interno della sua auto quando una bombola di gas che usava per cucinare è esplosa facendolo sbalzare a 15 metri di distanza.

A cura di Enrico Spaccini

Il parcheggio del centro commerciale Minerva di Pavia

Un’auto è esplosa nel parcheggio sotto il centro Commerciale Minerva di Pavia. Intorno alle 13 di giovedì 11 maggio, un uomo è stato sbalzato dalla sua vettura a circa 15 metri di distanza, riportando traumi e ustioni. Si tratta di un 55enne senza fissa dimora che da qualche tempo dormiva nella sua Chevrolet grigia. Da una prima ricostruzione, pare che la bombola del gas che usava per cucinare abbia avuto una perdita e che sia poi esplosa. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale e le sue condizioni sarebbero gravissime.

Il 55enne è stato scaraventato a 15 metri di distanza

A dare l'allarme è stato un residente del condominio a pochi passi dal centro commerciale. Sentito il boato dell'esplosione, si è precipitato sul luogo da dove stava salendo un denso fumo nero che ormai stava fuoriuscendo dalle grate.

Nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Minerva ha trovato a terra il 55enne, gravemente ustionato e privo di sensi, e ha prestato i primi soccorsi. L'uomo, scaraventato a 15 metri di distanza dall'auto, una volta rianimato dai sanitari di Areu è stato poi trasferito in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono considerate molto gravi. Poco dopo, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri di Pavia e la polizia di Stato.

Le cause dell'esplosione

I negozi sono stati evacuati per precauzione, così come la vicina stazione dei pullman di via Trieste. È stato necessario l'impiego di due mezzi dei vigili del fuoco, Aps e Abp, per estinguere le fiamme del veicolo. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono ancora in corso.

L'ipotesi più probabile, però, indica nella bombola di gas usata per cucinare la causa dell'esplosione. Il 55enne era senza fissa dimora e da qualche tempo viveva nella sua Chevrolet. Probabilmente è bastata una perdita di gas per provocare la violenta esplosione.