Incendio in un bosco a Gerola: trovato un uomo morto tra le fiamme Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

A cura di Ilaria Quattrone

È esploso un incendio in un'area boschiva della provincia di Sondrio e i soccorsi hanno poi trovato un uomo morto di 75 anni: è successo a Gerola Alta. Non si conoscono le generalità della vittima né la dinamica dell'incidente. Per questo motivo, oltre i vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri che attraverso i rilievi cercheranno di raccogliere tutti gli elementi utili per ricostruirla.

L'incendio avvenuto nella frazione Pescegallo

Stando alla nota di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia), l'incidente è avvenuto alle 15.35 nella frazione Pescegallo. Ai medici e ai paramedici del 118, intervenuti con due auto mediche e un'ambulanza, è stata segnalata da un pescatore una persona a terra in un prato. I vigili del fuoco, durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono riusciti a recuperarlo, ma ormai era troppo tardi. Non hanno infatti potuto far altro che dichiararne il decesso. Si cercherà di capire se l'incendio sia stato dovuto a un incidente o a un evento doloso.

Un incendio anche a Gallarate

I vigili del fuoco della Lombardia sono stati impegnati anche a Gallarate, in provincia di Varese. Qui è esploso un incendio vicino a un'azienda. A bruciare sarebbe stato un essiccatore: le fiamme hanno fatto si che venisse sprigionato un odore acre. Non si sono registrati né morti né feriti e i pompieri hanno messo in sicurezza l'area. Con loro anche i tecnici di Arpa per analizzare e valutare l'eventuale impatto sull'ambiente. Il sindaco di Gallarate inoltre ha lanciato un appello chiedendo ai cittadini di non rimanere all'aria aperta e, in caso, di girare con la mascherina.