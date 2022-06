Esplode un camper a Rozzano: gravissimo un 81enne, morta carbonizzata una donna La donna che si trovava all’interno del mezzo è morta carbonizzata, praticamente sul colpo. Gravissimo un 81enne.

Incendio con esplosione a Rozzano, comune alle porte di Milano. Nei pressi della zona industriale del paese, un camper è letteralmente esploso. La donna che si trovava all'interno del mezzo è morta carbonizzata, praticamente sul colpo. Un uomo di 81 anni, probabilmente il marito della signora, è riuscito a mettersi in salvo, ma è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico di Milano per ustioni gravissime sul 90 per cento del corpo. La sua prognosi rimane riservata e potrebbe perdere la vita. Un ragazzo di 31 anni, anche lui a bordo del camper, ha tentato di spegnere le fiamme, ma ha rifiutato il soccorso degli operatori sanitari del 118, nonostante avesse riportato bruciature su diverse parti del corpo.

Malfunzionamento di una bombola di gas, la causa dell'esplosione a Rozzano

Stando a quanto riporta l'agenzia Ansa, l'incendio ha coinvolto anche un altro mezzo posteggiato a fianco del camper e due capannoni che si trovavano nelle vicinanze, fortunatamente senza causare altri feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono occupati di spegnere le fiamme. Gli agenti della polizia locale hanno invece chiuso la strada per permettere il lavoro dei pompieri e la successiva rimozione della carcassa del mezzo distrutto dalle fiamme. La dinamica dell'incidente è tuttora incerta, anche se la causa dell'esplosione sembra, dalle prime ricostruzioni, che possa essere attribuita al malfunzionamento di una bombola di gas. L'esplosione si è verificata in via Boccaccio, una strada in cui ci sono diversi capannoni all'interno della zona industriale di Rozzano.