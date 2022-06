Chi è la donna morta carbonizzata nell’esplosione del suo camper a Rozzano Si chiama Vena Petruzzella e ha 77 anni la donna rimasta uccisa nell’esplosione del suo camper nel pomeriggio di ieri. Ancora gravissimo il marito.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Si indaga su quanto accaduto nel pomeriggio di ieri domenica 19 giugno poco dopo le 15 quando a Ponte Sesto, una frazione di Rozzano (Milano), un camper è esploso. Purtroppo nell'esplosione è rimasta vittima la 77enne Vena Petruzzella. Suo marito invece, anche lui presente nel mezzo, si trova ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Milano: sul 90 per cento del corpo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado.

Chi è la vittima

Vena Petruzzella era originaria di Cosenza, mentre il marito di Ravenna. Da anni vivevano nella città emiliana: ieri erano nel paesino milanese con il loro camper. Come riporta Il Resto del Carlino, ieri avevano parcheggiato lungo un viale alberato a bordo strada. Si erano fermati per riposare e mangiare qualcosa: l'uomo infatti ha raccontato agli agenti che stava cucinando qualcosa mentre la moglie dormiva quando una forte esplosione l'ha scaraventato fuori dal camper. Il primo ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un vigile del fuoco volontario fuori servizio che ha visto l'esplosione e l'anziano a terra. Subito dopo si sono avvicinati anche alcuni agenti della Polizia che stavano passando in zona in quel momento: anche loro si sono subito precipitati sull'uomo avvolto dalle fiamme all'esterno del camper. Mentre i poliziotti stavano aiutando l'uomo c'è stata una seconda esplosione.

La causa dell'esplosione

Stando a quanto riporta l'agenzia Ansa, l'incendio ha coinvolto anche un altro mezzo posteggiato a fianco del camper e due capannoni che si trovavano nelle vicinanze, fortunatamente senza causare altri feriti. A distanza di ore la dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire, ma sembrerebbe che la causa dell'esplosione sembra, dalle prime ricostruzioni, che possa essere attribuita al malfunzionamento di una bombola di gas.