Esonda il torrente Re, due comuni del Bresciano travolti dal fango: cittadini costretti a scappare Due comuni del Bresciano sono stati travolti da acqua e fango dopo che è esondato nella notte il torrente Re: decine di persone evacuate.

A cura di Ilaria Quattrone

Il maltempo che in questi giorni sta interessando la Lombardia, sta causando diversi danni. Nella provincia di Brescia, due comuni Niardo e Braone hanno dovuto fare i conti con l'esondazione del torrente Re. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno dovuto procedere con l'evacuazione dei cittadini. Per il momento non si registrano persone ferite.

Allestiti due centri di raccolta

Nella notte di oggi, giovedì 28 luglio, cinquanta vigili del fuoco sono stati impegnati con diversi interventi nei due territori bresciani: a causa dell'esondazione, i due comuni sono stati travolti da acqua e fango. In base alle prime informazioni, tre donne anziane sono state trasferite negli ospedali di Esine e Lovere per precauzione. Sono stati inoltre allestiti due centri di raccolta della popolazione a Ceto e Breno.

La ferrovia è inagibile

Al momento la situazione sembrerebbe essere in parziale miglioramento. A causa dell'esondazione del torrente la strada statale Ss 42 è bloccata: i volontari insieme ai vigili del fuoco – che sono arrivati anche da Sondrio, Como e Milano – stanno procedendo con la pulizie dai detriti. Anche la ferrovia è al momento inagibile.

Il giorno prima effettuati 120 interventi a Milano

Solo la sera prima, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno effettuato 120 interventi per i temporali che hanno colpito il capoluogo meneghino e tutta la città metropolitana. In particolare modo si è intervenuti sulla ferroviaria nella tratta Mortara e Porta Genova dove il maltempo ha causato la caduta di alcuni alberi e per questo motivo è stato chiuso il tratto ferroviario.