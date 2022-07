Bomba d’acqua nel Bresciano, esonda il torrente Re: le foto dei paesi distrutti dai detriti Decine di persone costrette ad evacuare a causa dell’esondazione del torrente Re: fango e detriti hanno invaso le strade di due comuni, Niardo e Braone.

A cura di Ilaria Quattrone

Questa notte un violento nubifragio ha colpito l'alta Valcamonica. La pioggia ha causato l'esondazione del torrente Re che ha colpito i comuni di Niardo e Braone. Acqua, fango e detriti hanno invaso le strade e circa quaranta persone sono state costrette a evacuare lasciando le loro abitazioni. Non ci sarebbero, fortunatamente feriti gravi, ma tre donne anziane sono state trasferite negli ospedali di Esine e Lovere.

Le abitazioni invase dal fango

Il comune di Niardo è stato anche interessato da una frana. Da mezzanotte, gli abitanti stanno cercando di mettere in salvo i loro averi. Purtroppo però il fango ha invaso le loro abitazioni e in molti casi è stato necessario abbattere le porte per poter entrarci dentro e far anche uscire bambini e anziani.

Non è possibile quantificare l'entità dei danni

Per il momento non è ancora possibile quantificare l'entità dei danni. Nel pomeriggio sarà effettuato un sopralluogo che consentirà di stimarla: "È un disastro qui, interrotta la viabilità e la via ferroviaria. Abbiamo danni a diversi fabbricati. Fortunatamente non ci sono vittime", ha detto il sindaco di Niardo Carlo Sacristani a Radio Capital che ha poi spiegato come la Regione abbia attivato subito gli interventi per "incanalare di nuovo il torrente nel suo letto".

In alcune abitazioni manca acqua e gas

In base alle prime informazioni circolate, sembrerebbe anche che in tutta la zona manchi acqua e gas nelle abitazioni. Anche la ferrovia, dove sono caduti alcuni massi, è al momento inagibile mentre la statale ss42 è stata aperta in unico senso. Gli abitanti di Braone sono stati trasferiti a Ceto mentre quelli di Niardo a Breno.