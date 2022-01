Escursionista trovato morto sul monte Baldo: Gianluca Bruzzi era scomparso da sabato Si chiama Gianluca Bruzzi, l’escursionista – originario della provincia di Mantova – trovato morto in un canale questa mattina. Non si avevano sue notizie da ieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Gianluca Bruzzi (Fonte: Facebook)

Era scomparso da sabato e nella mattinata di oggi, domenica 9 gennaio, è stato trovato il suo cadavere: Gianluca Bruzzi è morto all'età di 52 anni. Residente a Goito, in provincia di Mantova, era uscito per una escursione sul Monte Baldo, in provincia di Verona. A lanciare l'allarme, perché preoccupati dal suo mancato rientro, erano stati i suoi famigliari. Il suo corpo è stato trovato in fondo a un canale dai volontari del soccorso alpino.

Sarebbe scivolato e finito in un canale

Qualche ora prima del ritrovamento, i carabinieri avevano trovato la sua auto parcheggiata su un tornante all'altezza dell'imbocco del sentiero numero 657 che va verso il Rifugio Telegrafo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo potrebbe essere scivolato finendo poi nel canale. Un'ipotesi che sembrerebbe essere confermata dalle tracce trovate sulla neve. Ad allertare le forze dell'ordine è stata la moglie, preoccupata perché non rispondeva al telefono. Il soccorso alpino si è immediatamente attivato: i soccorritori sono stati lasciati proprio al Rifugio Telegrafo e hanno così iniziato le loro ricerche. Sono stati loro a trovare un paio di occhiali e poi i segni di una scivolata. La salma è stata quindi recuperata. L'uomo, oltre la moglie, lascia tre figlie.

Alessandro Bisi, morto durante un'escursione a soli 21 anni

Solo alcuni giorni fa è morto un altro escursionista di appena 21 anni: il corpo di Alessandro Bisi è stato trovato in un crepaccio sul monte Legnone. Anche in questo caso, secondo alcune ricostruzioni, il giovane sarebbe scivolato in un canalone di duecento metri: "Non era uno sprovveduto, era molto prudente ed esperto", ha detto il padre in un'intervista. Ieri, sabato 8 gennaio, si sono svolti i funerali a Saronno.