Scivola lungo un pendio, morto escursionista: Luciano aveva tentato di salvare l’amica Adriana È morto Luciano Lusenti, l’escursionista di 70 anni che sabato scorso è scivolato lungo un sentiero in Trentino. Originario della provincia di Mantova, Lusenti si trovava in coma da sabato.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Sale il numero delle vittime del tragico incidente avvenuto alcuni giorni fa in Trentino: nella giornata di oggi, martedì 25 gennaio, è deceduto Luciano Lusenti. L'uomo, escursionista di settant'anni, è morto all'ospedale Santa Chiara di Trento dove era ricoverato da sabato. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime tanto da trovarsi in coma. Il 70enne era originario di Castigione delle Stiviere, comune in provincia di Mantova.

Morta anche l'altra escursionista che si trovava con lui

Stando alle prime informazioni ottenute, l'escursionista si trovava sul sentiero che unisce malga Lodranega a malga Coel. Con lui c'erano altre tre persone. A un certo punto, per cause ancora da accertare, un membro della comitiva Adriana Dagostini, donna di 61 anni residente ad Asola, è scivolata per alcuni metri lungo il pendio. Lusenti avrebbe provato a soccorrerla scivolando così anche lui.

Il cordoglio dell'Aido

Anche gli altri due sarebbero scivolati con loro: la 61enne è morta sul colpo. Le ferite riportate erano infatti troppo gravi. Il 70enne, parrucchiere ormai in pensione, è invece stato trasferito d'urgenza in ospedale. Anche gli altri escursionisti hanno riportato diversi traumi e sono stati ricoverati. Il 70enne però, purtroppo non ce l'ha fatta. L'uomo lascia una moglie. Membro dell'Aido, su Facebook sono diversi i post che appaiono in sua memoria: "Il nostro caro Luciano Lusenti ci ha lasciato. Persona buonissima, sempre disponibile e sorridente. Ci uniamo al dolore della famiglia Lusenti e all'AIDO di Mantova per la scomparsa del caro Luciano", scrive l'Aido di Bozzolo su Facebook.