Ragazzo morto sul Monte Legnone: recuperato il corpo di Alessandro Bisi, i funerali domani a Saronno Il corpo di Alessandro Bisi, il 21enne tragicamente morto durante un’escursione sul Monte Legnone, è stato recuperato. I funerali si svolgeranno domani a Saronno.

A cura di Simona Buscaglia

Il corpo di Alessandro Bisi, il 21enne morto in seguito a un'escursione sul monte Legnone, è stato recuperato. Il giovane, secondo le ultime ricostruzioni, sarebbe scivolato in un canalone di 200 metri, poco dopo aver intrapreso la discesa, dopo aver dormito in tenda ad alta quota. I soccorritori hanno impiegato ore per terminare l'operazione di recupero a causa delle avverse condizioni meteo, soprattutto raffiche di vento molto forti, che già il giorno prima avevano impedito di raggiungere il corpo di Alessandro. I soccorsi sono riusciti ad approfittare infatti di una tregua delle folate per concludere il recupero e trasferire poi le spoglie del giovane alla camera ardente.

La testimonianza del padre: "Non era uno sprovveduto"

Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", il padre ha precisato che il figlio 21enne, nonostante la giovane età "non era uno sprovveduto" e che "era molto prudente ed esperto". Alessandro "È morto nel posto che più amava, la montagna" ha aggiunto il genitore. Di lui non si erano avute più notizie dopo la chiamata, fatta alla madre, in cui il giovane annunciava che avrebbe cominciato la discesa. Un incidente avrebbe poi fatto scivolare il 21enne nel canalone Ovest del monte più alto della provincia di Lecco, oltre i 2600 metri.

I funerali del giovane

Si svolgeranno domani, sabato 8 gennaio, alle 14,30 i funerali del giovane di Saronno. La celebrazione funebre sarà nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo e si potrà seguire anche in streaming al link live di Radiorizzonti. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria di Miazzolo, in via Manzoni 43, a Saronno, in provincia di Varese.