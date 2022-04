Escursionista travolto da una montagna in Val Lesina: trasportato in elicottero in ospedale Non sono ancora chiare le condizioni dell’uomo, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Non risultano altre persone rimaste travolte dalla neve.

A cura di Giorgia Venturini

Oggi venerdì 15 aprile un uomo è stato travolto da una valanga mentre era in Val Lesina, a 1.900 metri circa di altitudine. Dalle prime informazioni riportate sulla Provincia di Lecco, l'escursionista, residente in Bassa Valtellina, era uscito per una escursione in montagna quando la neve lo ha travolto: è riuscito però fortunatamente a chiedere aiuto. Si è immediatamente attivato il soccorso alpino: la centrale ha allertato le squadre di soccorso della stazione di Morbegno, in Valtellina, della Guardia di Finanza. Mentre negli stessi minuti da Como è decollato l'elicottero dell'Agenzia regionale emergenza urgenza che ha sempre a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas.

Il soccorso in elicottero

Poco tempo dopo è avvenuto il recupero dell'escursionista ferito: è stato immediatamente trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, in codice rosso. Non sono ancora chiare le condizioni dell'uomo, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul posto nel frattempo è arrivato anche l'elisoccorso di Sondrio che ha provveduto a bonificare la zona dove è caduta la valanga servendosi dell'unità cinofila. Non risultano altre persone rimaste travolte dalla neve. Tutta l'operazione di soccorso è terminata alle 13.