Escursionista precipita in un dirupo in montagna: soccorso in gravissime condizioni Un uomo di 55 anni è stato trovato in gravissime condizioni dopo essere precipitato in un dirupo sulle montagne sopra Dossena, in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Un escursionista è stato soccorso in gravi condizioni nella mattinata di oggi martedì 21 marzo dopo essere caduto in un dirupo sulle montagna sopra Dossena, paese nella Bergamasca. L'uomo, 55 anni, era uscito a fare una passeggiata lungo un sentiero che si sviluppava però in una zona impervia.

Stando alle prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto attorno le 11.15 di oggi: dalla caduta l'uomo ha riportato lesioni al torace e un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, l’elicottero del 118, i Vigili del fuoco ed i carabinieri del comando di Zogno. I sanitari hanno subito soccorso l'uomo e lo hanno trasportato in codice rosso in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

Uomo di 30 anni trovato morto sul monte San Primo

Lo scorso febbraio un ragazzo di 30 anni è stato trovato morto sul monte San Primo, nel Comune di Bellagio. Anche in questo caso l'ipotesi più probabile è che il ragazzo sia rimasto vittima di un incidente in montagna, ma il ragazzo era da solo. I tecnici del Cnsas, Stazione del Triangolo Lariano, con il supporto della Stazione del Lario Occidentale (XIX Delegazione) sono stati attivati dalla centrale operativa con la Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. A trovare il corpo sono stati i militari della Guardia di Finanza con l'elicottero: il cadavere è stato recuperato e portato a valle. Le ricerche erano scattate dopo che la sera prima era stata fatta denuncia delle sua scomparsa. Il ragazzo era uscito a fare una passeggiata tra i monti ma non era più rientrato a casa.