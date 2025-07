Escursionista disperso da sabato sulle montagne di Breno: si cerca il 30enne Fabio Festa

Il 30enne di Chiari (in provincia di Brescia) Fabio Festa risulta disperso da sabato sera. É salito nei pressi del monte Blumone, nel gruppo dell’Adamello, per un’escursione ma non è mai tornato. I soccorritori lo cercano nella zona del lago della Vacca.

I soccorritori sono alla ricerca di Fabio Festa, escursionista 30enne di Chiari, in provincia di Brescia, che risulta disperso a partire dalla serata di sabato 19 luglio. Le operazioni si stanno concentrando nella zona del lago della Vacca, alle pendici del monte Blumone, all'interno del gruppo dell'Adamello, in provincia di Brescia, dove Festa era arrivato sabato per un'escursione. L'allarme è scattato in serata, quando la famiglia non l'ha visto rientrare e ha chiamato il numero unico per le emergenze 112.

Le ricerche sono cominciate in località Bazena, nel territorio comunale di Breno, che si trova a circa 1.800 metri di altezza. I soccorritori stanno setacciando i sentieri attorno al lago della Vacca e verso il monte Blumone. Il monte è alto 2.800 metri ma il lago si trova a quota di 2.200 metri. In zona sono presenti pendii ripidi, ghiaioni e rocce. Molti dei percorsi sono esposti e richiedono una certa esperienza escursionistica. Sul posto delle ricerche sono accorsi anche i genitori di Festa.

Nelle operazioni sono impegnate le squadre della quinta delegazione bresciana del soccorso alpino e speleologico, affiancate dall'elicottero dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza della Lombardia. Presenti anche le squadre del soccorso alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri della compagnia di Breno e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e del distaccamento di Darfo Boario Terme.