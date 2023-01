Escort rapinata e sequestrata a Milano: arrestati due uomini Due uomini sono stati arrestati a Milano con l’accusa di aver rapinato e sequestrato una donna di 31 anni che lavora come escort.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

L'avrebbero rapinata e sequestrata in casa: è questa l'accusa a cui devono rispondere due uomini di 32 e 45 anni che sono stati arrestati dalla polizia di Stato eseguendo un'ordinanza disposta dal giudice per le indagini preliminari Guido Salvini. La rapina aggravata è avvenuto lo scorso 19 giugno. La vittima era una donna di 31 anni che lavora come escort.

Le indagini degli investigatori del commissariato Garibaldi-Venezia, coordinati dal pubblico ministero Antonio Cristillo, hanno permesso di risalire alla loro identità. Uno dei due aveva finto di essere un cliente. Accompagnato da un complice, si è presentato a casa della donna. Una volta che la 31enne ha aperto la porta, è stata aggredita con un pugno al volto.

L'hanno imbavagliata e derubata per poi scappare

I due le avrebbero poi messo un cuscino in faccia, l'avrebbero imbavagliata con il nastro adesivo e resa inerme. Avrebbero poi perlustrato la casa in cerca di beni da portarle via. L'hanno derubata di quattromila euro in contanti, due anelli d'oro dal valore di ventimila euro, una borsa Prada, un Apple Watch e delle auricolari Airpods dopodiché si sono dati alla fuga.

I due sono stati identificati e arrestati

La vittima è rimasta sola in casa, imbavagliata e legata per lungo tempo. Solo verso sera, intorno alle 21.30, è riuscita a liberarsi e chiamare i soccorsi. I medici e i paramedici le hanno fornito subito le cure sul posto mentre gli agenti eseguivano i rilievi e cercavano di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. E adesso, dopo circa sette mesi da quella terribile aggressione, i due presunti responsabili sono stati fermati.